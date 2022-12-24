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24 Ara 2022 - 20:27

Aşk Acısının Formülü Ortaya Çıktı! Sabahına Unutacaksınız; Bir Daha Adını Bile Anmayacaksınız… Kapınızda Köle Olsa Umurunuzda Olmayacak!

Aşk, ne muhteşem bir şey! Karşılıklı olarak iki insanın birbirine muazzam bir duygu seli yaşamasına aşk deniyor… Mutluluğu olduğu kadar gözyaşının da olduğu aşkta bazen ayrılıklar öyle kolay kolay bastırılamıyor! Aşk acısını bitirecek olan formülse ortaya çıktı. Sabahına hiçbir şey hissetmeyecek; ferahlamış bir biçimde uyanacaksınız! Öyle ki, bu taktileri yapan kişilerin eski sevgilileri kapılarında köle bile olsa umurunda olmayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…