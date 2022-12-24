- 24 Ara 2022 - 20:27 G: 24 Ara 2022 - 20:30

Aşk Acısının Formülü Ortaya Çıktı! Sabahına Unutacaksınız; Bir Daha Adını Bile Anmayacaksınız… Kapınızda Köle Olsa Umurunuzda Olmayacak!

Aşk, ne muhteşem bir şey! Karşılıklı olarak iki insanın birbirine muazzam bir duygu seli yaşamasına aşk deniyor… Mutluluğu olduğu kadar gözyaşının da olduğu aşkta bazen ayrılıklar öyle kolay kolay bastırılamıyor! Aşk acısını bitirecek olan formülse ortaya çıktı. Sabahına hiçbir şey hissetmeyecek; ferahlamış bir biçimde uyanacaksınız! Öyle ki, bu taktileri yapan kişilerin eski sevgilileri kapılarında köle bile olsa umurunda olmayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aşk, tüm duyguları zirvede yaşamanıza neden olan muhteşem bir duygu! Hayata bakışınızı değiştiren, daha olumlu olmaya iten bu aşk duygusunun bir de karşılıklı olması sizleri dünyanın en mutlu insanı yapar ama karşı taraf artık bu aşkın içinde olmak istemediğini söyleyince dünyanız başınıza yıkılır, ne yapacağınızı bilemezsiniz, eliniz ayağınıza dolanır, karamsar olursunuz… Peki, bu kötü duygulardan kurtulmak için ne yapılmalı?

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24 Ara 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

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