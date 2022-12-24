Karnı Burnunda Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Hamilelik İsteği! “Ne Olur Aşkım!” Deyince Sular Seller Durdu; Anında İşlemler Başladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten bomba bir hamle geldi. Karnı burnunda Fahriye Evcen, biricik eşinden “Ne olur aşkım” diyerek bir istekte bulununca Burak Özçivit cephesinde sular seller durdu! Anında işlemleri başlatan örnek koca, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Karan’ın doğumundan yıllar sonra ekranlara gelmeye başlayan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat vermeye başlamıştı. Yıllar sonra ekranlarda boy gösteren Fahriye Evcen, ikinci çocuğa hamile olduğunu öğrenince ekranlarda apar topar ayrılmıştı. Sağlıklı bir hamilelik geçiren Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’ten istediği şeyse sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.