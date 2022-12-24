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24 Ara 2022 - 20:27

Karnı Burnunda Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Hamilelik İsteği! “Ne Olur Aşkım!” Deyince Sular Seller Durdu; Anında İşlemler Başladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten bomba bir hamle geldi. Karnı burnunda Fahriye Evcen, biricik eşinden “Ne olur aşkım” diyerek bir istekte bulununca Burak Özçivit cephesinde sular seller durdu! Anında işlemleri başlatan örnek koca, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…