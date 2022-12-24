Kirada Oturanların Dikkatine! Ev Sahibi “Asgari Ücret” Bahanesiyle Zam Yapıyorsa Tazminat Öder! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Kirada oturanların dikkatine! Ev sahibiniz, artan asgari ücretten dolayı sizlerden zam talep ediyorsa sakın bu oyuna düşmeyin! Öyle bir şey ortaya çıktı ki, hayatınız garanti altına alınacak! Peki, neler oluyor?
Artan asgari ücretin ardından ev sahipleri bir anda evlerine zam yapmaya başladı. Öyle ki, evlerinde bulunan kiracıları korkutarak kaçırdığı ve evleri yüksek fiyattan satışa çıkardığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine hamle sonunda geldi. Eğer ev sahibiniz asgari ücretin artmasından dolayı dert yakınarak sizlerden zam talep ediyorsa yapmanız gereken belli!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.