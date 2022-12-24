Kirada Oturanların Dikkatine! Ev Sahibi “Asgari Ücret” Bahanesiyle Zam Yapıyorsa Tazminat Öder! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Artan asgari ücretin ardından ev sahipleri bir anda evlerine zam yapmaya başladı. Öyle ki, evlerinde bulunan kiracıları korkutarak kaçırdığı ve evleri yüksek fiyattan satışa çıkardığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine hamle sonunda geldi. Eğer ev sahibiniz asgari ücretin artmasından dolayı dert yakınarak sizlerden zam talep ediyorsa yapmanız gereken belli!

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