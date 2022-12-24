- 24 Ara 2022 - 20:39 G: 24 Ara 2022 - 20:43

Kirada Oturanların Dikkatine! Ev Sahibi “Asgari Ücret” Bahanesiyle Zam Yapıyorsa Tazminat Öder! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Kirada oturanların dikkatine! Ev sahibiniz, artan asgari ücretten dolayı sizlerden zam talep ediyorsa sakın bu oyuna düşmeyin! Öyle bir şey ortaya çıktı ki, hayatınız garanti altına alınacak! Peki, neler oluyor?

Artan asgari ücretin ardından ev sahipleri bir anda evlerine zam yapmaya başladı. Öyle ki, evlerinde bulunan kiracıları korkutarak kaçırdığı ve evleri yüksek fiyattan satışa çıkardığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine hamle sonunda geldi. Eğer ev sahibiniz asgari ücretin artmasından dolayı dert yakınarak sizlerden zam talep ediyorsa yapmanız gereken belli!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Ara 2022 - 20:39 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kirada Oturanların Dikkatine! Ev Sahibi “Asgari Ücret” Bahanesiyle Zam Yapıyorsa Tazminat Öder! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki… mask
Kirada Oturanların Dikkatine! Ev Sahibi “Asgari Ücret” Bahanesiyle Zam Yapıyorsa Tazminat Öder! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Karnı Burnunda Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Hamilelik İsteği! “Ne Olur Aşkım!” Deyince Sular Seller Durdu; Anında İşlemler Başladı! mask
Karnı Burnunda Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e Hamilelik İsteği! “Ne Olur Aşkım!” Deyince Sular Seller Durdu; Anında İşlemler Başladı!
Aşk Acısının Formülü Ortaya Çıktı! Sabahına Unutacaksınız; Bir Daha Adını Bile Anmayacaksınız… Kapınızda Köle Olsa Umurunuzda Olmayacak! mask
Aşk Acısının Formülü Ortaya Çıktı! Sabahına Unutacaksınız; Bir Daha Adını Bile Anmayacaksınız… Kapınızda Köle Olsa Umurunuzda Olmayacak!
Kısmetse Olur’da Yılın Kaosu Patladı! Furkan ve Tolga’nın Yıllar Önce… Aybüke Bunu Duyunca Sinir Krizi Geçirecek! Bu Dansın Sebebi… mask
Kısmetse Olur’da Yılın Kaosu Patladı! Furkan ve Tolga’nın Yıllar Önce… Aybüke Bunu Duyunca Sinir Krizi Geçirecek! Bu Dansın Sebebi…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nursema ve Umut’un Sonu Felfena! Doğa ve Fatih Bile Yanlarına Daha İyi Kalır! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nursema ve Umut’un Sonu Felfena! Doğa ve Fatih Bile Yanlarına Daha İyi Kalır! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Asgari Ücret 2023 Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? 8.500 TL’den Öyle Bir Konuma Gelecek Ki… Şimdiden Milyonlar Şafak Saymaya Başladı! mask
Asgari Ücret 2023 Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? 8.500 TL’den Öyle Bir Konuma Gelecek Ki… Şimdiden Milyonlar Şafak Saymaya Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL