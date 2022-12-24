Taş Bebek Seda Sayan Dantelli Sütyeniyle Milyon Beğeni Aldı! “Sen 60 Yaşında Olamazsın!” Çağlar Ökten’in Şansı Çatır Çatır Çatlattı…
Son zamanların gündeminden düşmeyen isimlerinden biri olan taş bebek Seda Sayan’ın dantelli sütyeniyle pozları itfaiyeleri çağırttı! Çağlar Ökten’in çok şanslı olduğuna dair yorumlar gündeme gelirken birçok kişi ise “Sen nasıl 60 yaşındasın ya!” demeden yapamadı. Muhteşemliğini bir kez daha konuşturan Seda Sayan, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’de aradığı aşkı bulan Seda Sayan, Nisan ayında evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde mutluluklarının 1. yılını kutlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hayranlarından tam not almayı başarmıştı. Güllerle donatılmış bir masada sevdikleriyle yemek yiyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e binlerce beğeni gelmişti. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.