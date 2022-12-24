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24 Ara 2022 - 20:49

Taş Bebek Seda Sayan Dantelli Sütyeniyle Milyon Beğeni Aldı! “Sen 60 Yaşında Olamazsın!” Çağlar Ökten’in Şansı Çatır Çatır Çatlattı…

Son zamanların gündeminden düşmeyen isimlerinden biri olan taş bebek Seda Sayan’ın dantelli sütyeniyle pozları itfaiyeleri çağırttı! Çağlar Ökten’in çok şanslı olduğuna dair yorumlar gündeme gelirken birçok kişi ise “Sen nasıl 60 yaşındasın ya!” demeden yapamadı. Muhteşemliğini bir kez daha konuşturan Seda Sayan, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…