Ünlü oyuncu Melisa Döngel ve Erkek Arkadaşı Kavga Çıkardı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Twitter Yıkıldı! Neler Oldu Neler…

En son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, dizideki gerek performansıyla gerekse oyunculuğuyla seyircileri ekranlara kilitlemişti. Her bir bölümde ayrı bir heyecan yaşatan Melisa Döngel’in dizideki hikayesi kısa sürmüş ve bambaşka bir yapımla ekranlara gelmeye başlayacaktı. Sosyal medyada hakkında bir iddiayla gündeme gelen Melisa Döngel, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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