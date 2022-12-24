- 24 Ara 2022 - 21:34 G: 24 Ara 2022 - 23:08

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ve Erkek Arkadaşı Kavga Çıkardı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Twitter Yıkıldı! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel’in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Öyle bir an yaşandı ki, Twitter artık yıkılmaya başlandı. Sosyal medyada gündem yaratan Melisa Döngel, sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, dizideki gerek performansıyla gerekse oyunculuğuyla seyircileri ekranlara kilitlemişti. Her bir bölümde ayrı bir heyecan yaşatan Melisa Döngel’in dizideki hikayesi kısa sürmüş ve bambaşka bir yapımla ekranlara gelmeye başlayacaktı. Sosyal medyada hakkında bir iddiayla gündeme gelen Melisa Döngel, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ara 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

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