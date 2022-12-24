Kısmetse Olur Yarışmasında Gelin Adayı Evi Terk Etti! Daha Fazla Dayanamadı; Sevgilisinin Bile Gözüne Bakmadı! Neler Oldu Neler…

5 yıl sonra ekranlara gelen Kısmetse Olur’da her bölümde bir öncekinden daha büyük bir heyecan yaşanıyordu. Yarışmada yavaş yavaş aşklar oluşmaya başlamıştı! Cansel ve Oğulcan, Yeliz ve Erol, Aybüke ve Tolga, Şeyda ve Serdar sadece bunlardan birisiydi. Popüler yarışmada bir gelin adayının hızla, bağırarak stüdyodan çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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