Kısmetse Olur Yarışmasında Gelin Adayı Evi Terk Etti! Daha Fazla Dayanamadı; Sevgilisinin Bile Gözüne Bakmadı! Neler Oldu Neler…
9 kadın ve 9 erkeğin bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında büyük bomba patladı! Gelin adayı evi bir anda terk etti! Daha fazla dayamayan isim, sevgilisinin gözünün yaşına bile bakmadı! Sosyal medyanın sallanmasına neden olan bu anlar; gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
5 yıl sonra ekranlara gelen Kısmetse Olur’da her bölümde bir öncekinden daha büyük bir heyecan yaşanıyordu. Yarışmada yavaş yavaş aşklar oluşmaya başlamıştı! Cansel ve Oğulcan, Yeliz ve Erol, Aybüke ve Tolga, Şeyda ve Serdar sadece bunlardan birisiydi. Popüler yarışmada bir gelin adayının hızla, bağırarak stüdyodan çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.