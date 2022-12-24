- 24 Ara 2022 - 22:53 G: 24 Ara 2022 - 23:50

Afra Saraçoğlu Sinirden Uyuyamıyor! Öyle Bir Öpüşme Sahnesi Yayınlandı Ki, Twitter Yıkılıyor! “Bunlar Kesin Ayrılır!” Neler Oluyor?

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sinirden uyuyamadığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir öpüşme sahnesi yayınlandı ki, Twitter resmen yıkılıyor! Hayranlarından “Bunlar kesin ayrılır” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Mert Ramazan Demir’le muhteşem bir uyumu bulunan Afra Saraçoğlu, yıllardır çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyorlardı. İkilinin samimiyeti çoğu zaman kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki yakınlıktan dolayı; Kubilay Aka tarafından tepki bile görmüştü. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ara 2022 - 22:53 Ankara- Yaşam

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