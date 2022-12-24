Afra Saraçoğlu Sinirden Uyuyamıyor! Öyle Bir Öpüşme Sahnesi Yayınlandı Ki, Twitter Yıkılıyor! “Bunlar Kesin Ayrılır!” Neler Oluyor?

Mert Ramazan Demir’le muhteşem bir uyumu bulunan Afra Saraçoğlu, yıllardır çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyorlardı. İkilinin samimiyeti çoğu zaman kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki yakınlıktan dolayı; Kubilay Aka tarafından tepki bile görmüştü. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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