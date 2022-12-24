Afra Saraçoğlu Sinirden Uyuyamıyor! Öyle Bir Öpüşme Sahnesi Yayınlandı Ki, Twitter Yıkılıyor! “Bunlar Kesin Ayrılır!” Neler Oluyor?
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sinirden uyuyamadığı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir öpüşme sahnesi yayınlandı ki, Twitter resmen yıkılıyor! Hayranlarından “Bunlar kesin ayrılır” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Mert Ramazan Demir’le muhteşem bir uyumu bulunan Afra Saraçoğlu, yıllardır çok yakın arkadaş olduklarını dile getiriyorlardı. İkilinin samimiyeti çoğu zaman kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki yakınlıktan dolayı; Kubilay Aka tarafından tepki bile görmüştü. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.