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25 Ara 2022 - 16:35

Sigara Fiyatlarına 2023 Yılında Rekor Ötesi Zam! Marlboro, Parliament, Winston ve Camel İçmek İçin Zengin Olmak Şart! Tarihler Belli…

Sigara fiyatlarına 2023 için rekor ötesi zammın geldiği gündeme bomba gibi düştü. Marlboro, Parliament, Winston ve Camel içicilerin; artık bu sigaraları almaları için zengin olması ise şart çünkü tam tamına 10 TL değerinde bir zam gelecek! Sigara zammının geleceği günün açıklanması ise herkesi şok etti! Peki, hangi sigaraya ne kadar zam gelecek?