Sigara Fiyatlarına 2023 Yılında Rekor Ötesi Zam! Marlboro, Parliament, Winston ve Camel İçmek İçin Zengin Olmak Şart! Tarihler Belli…
Sigara fiyatlarına 2023 için rekor ötesi zammın geldiği gündeme bomba gibi düştü. Marlboro, Parliament, Winston ve Camel içicilerin; artık bu sigaraları almaları için zengin olması ise şart çünkü tam tamına 10 TL değerinde bir zam gelecek! Sigara zammının geleceği günün açıklanması ise herkesi şok etti! Peki, hangi sigaraya ne kadar zam gelecek?
Normal şartlarda; enflasyonun artışıyla 2022 yılında sigaraya sadece Ocak ve Temmuz ayında 2 kez olmak suretiyle zam gelecekti ama enflasyon rakamlarının giderek artmasından dolayı sigara fiyatları arşa değmişti. 2022 yılı daha bitmeden 2023 yılının ilk günlerinde sigara için skandal bir zam iddiası gündeme geldi. Yıl içinde tam tamına 8 lira zamlanan sigaraya şimdide 10 liralık bir zammın kapıda olduğu gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.