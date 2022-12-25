Acun Ilıcalı ve Hadise Kanlı Bıçaklı Oldular! “Kalıbına Tüküreyim!” Davası Hız Kazandı; Restler Çekiliyor! Bundan Sonra Ne Ölüsüne Ne Dirisine…

Geçtiğimiz yıl, Hadise’nin yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’la aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise bu iddiaları yalanlarken; Ebru Gündeş ise apar topar boşanma davası açmıştı. O dönemler Hadise ve Ebru Gündeş’le çok yakın olan Acun Ilıcalı ise Hadise’ye mesafesini koyarken; Ebru Gündeş’i O Ses Türkiye yarışmasına getirmişti. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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