Acun Ilıcalı ve Hadise Kanlı Bıçaklı Oldular! “Kalıbına Tüküreyim!” Davası Hız Kazandı; Restler Çekiliyor! Bundan Sonra Ne Ölüsüne Ne Dirisine…
Acun Ilıcalı ve Hadise arasındaki gerginlikler bitmek nedir bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya “Kalıbına tüküreyim” diyen isme karşılık gelen Hadise hamlesi, ortalığın karışmasına neden oldu. Restlerin çekildiği olayda Acun Ilıcalı ve Hadise’nin artık ne ölülerine ne de dirilerine gideceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl, Hadise’nin yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’la aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise bu iddiaları yalanlarken; Ebru Gündeş ise apar topar boşanma davası açmıştı. O dönemler Hadise ve Ebru Gündeş’le çok yakın olan Acun Ilıcalı ise Hadise’ye mesafesini koyarken; Ebru Gündeş’i O Ses Türkiye yarışmasına getirmişti. Şimdiyse büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.