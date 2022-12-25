Kısmetse Olur’un Cansel’i Saç Baş Yoldurdu! Üste Çıkmak İçin Yaptıklarına Akıl Sır Ermiyor… “Siz Cidden Çıldırmışsınız!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan yarışmacılarından sadece birisi olan Cansel, en sonunda saç baş yoldurdu! Üste çıkmak için yaptıklarına akıl sır ermez konuma geldi! İşte “Siz çıldırmışsınız” yorumlarına neden olan o olay…
5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyordu. Kavgaların ve kaosların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına aşklarda yavaş yavaş öne çıkıyordu. Yarışmanın yeni bölümleri merakla beklenirken; Oğulcan ve Cansel arasındaki krizin giderek yükseldiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.