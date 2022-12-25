Yalı Çapkını Ferit’in 2 Çocuğu Çıktı! Gariban Seyran Dünyadan Bir Haber… İkisi de Farklı Kadınlardan! “Yürüyen Edepsizlik Ferİt!”

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bölümde büyük bir heyecan yaşanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit, hem karısı hem de sevgilisi tarafından terk edilmişti. İki kadından terk edilmeyi yediremeyen Ferit ise sinir krizi geçirmişti. Dizide bulunan Ferit’in 2 çocuğunun çıkması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!