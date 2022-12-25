Yalı Çapkını Ferit’in 2 Çocuğu Çıktı! Gariban Seyran Dünyadan Bir Haber… İkisi de Farklı Kadınlardan! “Yürüyen Edepsizlik Ferİt!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit karakterinin 2 farklı kadından 2 çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düştü. Gariban Seyran’ın bu olaylardan hiç haberinin olmaması ise hikayenin giderek yükseleceğini düşündürdü. “Yürüyen edepsizlik Ferİt” yorumlarını yapan seyircide artık sabır taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bölümde büyük bir heyecan yaşanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit, hem karısı hem de sevgilisi tarafından terk edilmişti. İki kadından terk edilmeyi yediremeyen Ferit ise sinir krizi geçirmişti. Dizide bulunan Ferit’in 2 çocuğunun çıkması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.