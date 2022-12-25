- 25 Ara 2022 - 16:36 G: 25 Ara 2022 - 16:38

Yalı Çapkını Ferit’in 2 Çocuğu Çıktı! Gariban Seyran Dünyadan Bir Haber… İkisi de Farklı Kadınlardan! “Yürüyen Edepsizlik Ferİt!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit karakterinin 2 farklı kadından 2 çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düştü. Gariban Seyran’ın bu olaylardan hiç haberinin olmaması ise hikayenin giderek yükseleceğini düşündürdü. “Yürüyen edepsizlik Ferİt” yorumlarını yapan seyircide artık sabır taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bölümde büyük bir heyecan yaşanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit, hem karısı hem de sevgilisi tarafından terk edilmişti. İki kadından terk edilmeyi yediremeyen Ferit ise sinir krizi geçirmişti. Dizide bulunan Ferit’in 2 çocuğunun çıkması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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