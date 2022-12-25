- 25 Ara 2022 - 16:36 G: 25 Ara 2022 - 16:38

Kobra Murat’ın Karısıyla Ağızları Açık Bıraktı! Romanların Kral ve Kraliçesi… Görenler “Nasıl Evlendin!” Diyor! Güzelliğiyle Mest Etti…

18 kilo altını olduğunu söylemesiyle herkesin ağzını açık bırakan Kobra Murat’ın büyük aşkı Emine Hanım’ın o görselleri ağızları açık bıraktı. “Romanların Kral ve Kraliçesi” olarak anılan çifti görenler ise “Nasıl evlendiniz bu büyük aşkla” ifadelerinde bulundu! Güzelliğiyle mest eden Kobra Murat’ın eşi sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde evinin kapısını magazin dünyasına açan Kobra Murat’ın evindeki altın objeler gözlerden kaçmamıştı. Evinde ilmek ilmek emeği olduğunu ifade eden Kobra Murat, “Her bir tuğlayı elimizle taşıdık” ifadelerine yer vermişti. Yıllardır mutlu bir evlilik içerisinde olan Kobra Murat’ın biricik eşi Emine Hanım’ı görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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