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25 Ara 2022 - 16:36

Kobra Murat’ın Karısıyla Ağızları Açık Bıraktı! Romanların Kral ve Kraliçesi… Görenler “Nasıl Evlendin!” Diyor! Güzelliğiyle Mest Etti…

18 kilo altını olduğunu söylemesiyle herkesin ağzını açık bırakan Kobra Murat’ın büyük aşkı Emine Hanım’ın o görselleri ağızları açık bıraktı. “Romanların Kral ve Kraliçesi” olarak anılan çifti görenler ise “Nasıl evlendiniz bu büyük aşkla” ifadelerinde bulundu! Güzelliğiyle mest eden Kobra Murat’ın eşi sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…