Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Kan Ağlattı! 25 Aralık Masterchef’ten Elenen İfşa Edilince… Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vuruyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim resmen kan ağlattı. 25 Aralık’ta yayınlanacak olan bölümde sevenlerine ve şampiyonluğu veda edecek olan ismi duyanlar ise “Acun Ilıcalı kafasını vursun şimdi duvarlara” demeden yapamadı! Peki; Metin, Burak Kaya, Tolga ve Görkem arasından kupaya veda eden isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aileleriyle yemek yapan yarışmacılar keyifle dakikalar yaşamıştı. Koca bir Masterchef’in sonuna gelindiği şu günlerde bir isim bu akşam ekranlara veda edecek ve yarışmada sadece 5 isim kalacaktı. Bireysel oyunlara bir adım kala yaşanan bu vedanın kim olduğu ise ifşa edildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.