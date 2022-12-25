- 25 Ara 2022 - 16:36 G: 25 Ara 2022 - 16:38

Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Kan Ağlattı! 25 Aralık Masterchef’ten Elenen İfşa Edilince… Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vuruyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim resmen kan ağlattı. 25 Aralık’ta yayınlanacak olan bölümde sevenlerine ve şampiyonluğu veda edecek olan ismi duyanlar ise “Acun Ilıcalı kafasını vursun şimdi duvarlara” demeden yapamadı! Peki; Metin, Burak Kaya, Tolga ve Görkem arasından kupaya veda eden isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aileleriyle yemek yapan yarışmacılar keyifle dakikalar yaşamıştı. Koca bir Masterchef’in sonuna gelindiği şu günlerde bir isim bu akşam ekranlara veda edecek ve yarışmada sadece 5 isim kalacaktı. Bireysel oyunlara bir adım kala yaşanan bu vedanın kim olduğu ise ifşa edildi. Peki, neler oluyor?

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25 Ara 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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