Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Kan Ağlattı! 25 Aralık Masterchef’ten Elenen İfşa Edilince… Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vuruyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aileleriyle yemek yapan yarışmacılar keyifle dakikalar yaşamıştı. Koca bir Masterchef’in sonuna gelindiği şu günlerde bir isim bu akşam ekranlara veda edecek ve yarışmada sadece 5 isim kalacaktı. Bireysel oyunlara bir adım kala yaşanan bu vedanın kim olduğu ise ifşa edildi. Peki, neler oluyor?

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