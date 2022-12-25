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25 Ara 2022 - 16:37

Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 22 ilimiz için kıpkırmızı uyarılar arka arkaya gelmeye başladı. Lapa lapa kar yağacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların eksi derecelere düşeceği gündeme geldi. Bunun üzerine birçok vatandaş; “Aklı olan penceresini bile aralamaz” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…