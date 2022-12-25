- 25 Ara 2022 - 16:37 G: 25 Ara 2022 - 16:38

Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 22 ilimiz için kıpkırmızı uyarılar arka arkaya gelmeye başladı. Lapa lapa kar yağacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların eksi derecelere düşeceği gündeme geldi. Bunun üzerine birçok vatandaş; “Aklı olan penceresini bile aralamaz” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışları beklenmeye başladı. Havaların eksilere düştüğü şu günlerde keskin soğuklar hissedilmeye başlanmıştı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kar yağışı yavaş yavaş başlamıştı. Ülkenin birçok yerinde soğuk havalar sert yüzünü göstermeye başlamıştı. Peki, hangi 22 ilimizde kar yağışı beklenecek?

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25 Ara 2022 - 16:37 Ankara- Yaşam

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