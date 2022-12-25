Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 22 ilimiz için kıpkırmızı uyarılar arka arkaya gelmeye başladı. Lapa lapa kar yağacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havaların eksi derecelere düşeceği gündeme geldi. Bunun üzerine birçok vatandaş; “Aklı olan penceresini bile aralamaz” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte kar yağışları beklenmeye başladı. Havaların eksilere düştüğü şu günlerde keskin soğuklar hissedilmeye başlanmıştı. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kar yağışı yavaş yavaş başlamıştı. Ülkenin birçok yerinde soğuk havalar sert yüzünü göstermeye başlamıştı. Peki, hangi 22 ilimizde kar yağışı beklenecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.