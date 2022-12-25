Survivor 2023 Mavi – Kırmızı Takım Oyuncuları Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Açıklamadığı İsimleri Görünce Nutkunuz Tutulacak! Resmen Şov Yapacak…
Tv8 ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Survivor 2023’ün Mavi ve Kırmızı takım oyuncuları tek tek belli olmaya başladı! Acun Ilıcalı’nın henüz açıklamadığı isimleri duyunca mosmor olacaksınız, nutkunuz tutulacak! Resmen şov yapacak olan Acun Ilıcalı, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının bu sezonu Şubat ayında ekranlara gelmeye başlayacaktı. Hem formatı hem de yarışmacı stillerini değiştiren Acun Ilıcalı; artık performansın değil aklın ve zekanın önemli olduğunu duyurmuştu. Yeni isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu Mavi ve Kırmızı takımda ilk kez açıklandı! Gönüllüler ve Ünlüler yerine “Mavi” ve “Kırmızı” olarak adlandırılan takımlarda henüz açıklanmamış isimlerde var! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.