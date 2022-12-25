Survivor 2023 Mavi – Kırmızı Takım Oyuncuları Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Açıklamadığı İsimleri Görünce Nutkunuz Tutulacak! Resmen Şov Yapacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının bu sezonu Şubat ayında ekranlara gelmeye başlayacaktı. Hem formatı hem de yarışmacı stillerini değiştiren Acun Ilıcalı; artık performansın değil aklın ve zekanın önemli olduğunu duyurmuştu. Yeni isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu Mavi ve Kırmızı takımda ilk kez açıklandı! Gönüllüler ve Ünlüler yerine “Mavi” ve “Kırmızı” olarak adlandırılan takımlarda henüz açıklanmamış isimlerde var! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!