60’a Merdiven Dayayan Hülya Avşar Dekoltesiyle Nefes Kesti! Çırılçıplak Sahnesinden Sonra Görenlerin Kalbi Yerinden Çıkacak Kıvama Geldi! “Yangın Misali!”
Yakın zamanda 60 yaşına girecek Hülya Avşar’ın dekoltesi resmen nefes kesti! Klibindeki çırılçıplak sahnelerinden sonra görenlerin kalbini yerinden çıkaracak karelere yer veren Hülya Avşar’a sevenleri ise “Yangın misali kadın” yorumlarında bulundular. Kısa sürede gündem yaratan Hülya Avşar, siyah rengin asilliğini bir kez daha kanıtladı! İşte Hülya Avşar’ın o pozları…
Yaklaşık 2 hafta önce masmavi gözlerini ön plana çıkaran “Anlatma” isimli şarkısını yayınlayan Hülya Avşar, 350 bini aşkın dinleme almıştı. Muhteşem sesiyle ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle gündemin ismi olan Hülya Avşar, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İşte hayranlarına siyah elbisesiyle adeta şov yapan Hülya Avşar’ın o kareleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.