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25 Ara 2022 - 16:37

60’a Merdiven Dayayan Hülya Avşar Dekoltesiyle Nefes Kesti! Çırılçıplak Sahnesinden Sonra Görenlerin Kalbi Yerinden Çıkacak Kıvama Geldi! “Yangın Misali!”

Yakın zamanda 60 yaşına girecek Hülya Avşar’ın dekoltesi resmen nefes kesti! Klibindeki çırılçıplak sahnelerinden sonra görenlerin kalbini yerinden çıkaracak karelere yer veren Hülya Avşar’a sevenleri ise “Yangın misali kadın” yorumlarında bulundular. Kısa sürede gündem yaratan Hülya Avşar, siyah rengin asilliğini bir kez daha kanıtladı! İşte Hülya Avşar’ın o pozları…