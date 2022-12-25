Müge Anlı’da Mideleri Bulandıran Rezil Olay! Sevgilisiyle Canlı Yayına Çıktı; Eşini Aradı! Fuhuş Pisliği Duyanları Mahvetti! Meğer…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Ferdi, hem resmi nikahlı eşiyle hem de sevgilisi Yağmur’la aynı evde kaldığını ifade etmişti. Ferdi’nin karısı Hüda’nın başkasından bebek yapıp çocuk yaptığı ve bunu Ferdi’ye bırakıp gittiğini ifade eden eş, karısını bulmak istediğin ifade etmişti. Hüda’nın hem Ferdi’yi hem de Yağmur’u dövdüğü iddia edilince ağızlar açık kalmıştı. Bu iddiaların ardından komşulardan açıklamalar gelmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!