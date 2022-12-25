- 25 Ara 2022 - 20:11

Müge Anlı’da Mideleri Bulandıran Rezil Olay! Sevgilisiyle Canlı Yayına Çıktı; Eşini Aradı! Fuhuş Pisliği Duyanları Mahvetti! Meğer…

Müge Anlı’da mideleri bulandıran bir olay yaşandı! Sevgilisiyle canlı yayına katılan Ferdi isimli kişi, eşini aradığını ifade edince ağızlar açık kaldı! Fuhuş pisliğini duyanlar ise mahvoldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Ferdi, hem resmi nikahlı eşiyle hem de sevgilisi Yağmur’la aynı evde kaldığını ifade etmişti. Ferdi’nin karısı Hüda’nın başkasından bebek yapıp çocuk yaptığı ve bunu Ferdi’ye bırakıp gittiğini ifade eden eş, karısını bulmak istediğin ifade etmişti. Hüda’nın hem Ferdi’yi hem de Yağmur’u dövdüğü iddia edilince ağızlar açık kalmıştı. Bu iddiaların ardından komşulardan açıklamalar gelmişti. Peki, neler oluyor?

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25 Ara 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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