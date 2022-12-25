- 25 Ara 2022 - 20:11

Bu Kek Kaynananızı Orta Yerinden “Çatırt” Diye Çatlatacak! Dünyanın En Güzel Keki; Sadece 13 Dakikada Pişiyor! İhtiyacınız Olan Tek Şey…

Sofralarınızı süslemek ve kaynananızın hakkında gelmek istiyorsanız; sizleri buyurun şöyle alalım! Bu kek kaynananızı resmen orta yerinden “Çatırt” diye çatlatacak! Dünyanın en güzel keki olarak bilinen bu kekte ihtiyacınız olan tek şey elma! Evet, kış aylarının gelmesiyle birlikte dolaplarınızda bulunan elmayla muhteşem bir lezzete tanıklık edeceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…

İster beş çayına, ister akşam yemeğinden hemen sonra… Sabahları bile yiyebileceğiniz bu hafif lezzet, bir kez yiyenin artık her hafta yaptığı bir kek oluyor. Klasik kek tariflerinden artık sıkıldıysanız, farklı tatlar arıyorsanız; sizlere muhteşem bir kek olan elma kekle geldik! İşte özellikle gelinlik kızların akın akın yaptığı o elmalı kek! Haberler Ankara ekibi olarak sizlere hazırladık…

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25 Ara 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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