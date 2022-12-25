Burcu Özberk’in Minisinin Boyu Kasığına Kadar Çıktı! Öyle Çekici Pozlar Verdi Ki… “Manken Gibi Olmuşsun Kız!” Alev Alev Yaktı…

Güneşin Kızları dizisinde kendisini gösteren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla hayranlarının kalbinde taht kurmuştu. Uzun bir süre ekranlara gelmeyen ve dinlenmek isteyen Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde çok yorulduğunu açıklamıştı. Her bir hamlesi ayrı bir olay yaratan Burcu Özberk’in minili ve birbirinden çekici kareleri 85 milyonu büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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