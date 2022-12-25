Burcu Özberk’in Minisinin Boyu Kasığına Kadar Çıktı! Öyle Çekici Pozlar Verdi Ki… “Manken Gibi Olmuşsun Kız!” Alev Alev Yaktı…
Yakın zamanda ekranlara bambaşka bir projeyle gelecek olan Burcu Özberk’in minisinin boyu, kasığına kadar çıkınca nefesler kesildi. Birbirinden çekici pozlara yer veren Burcu Özberk’e sevenleri ise “Manken gibi olmuşsun kız” demeden yapamadı. Fiziği ve güzelliğiyle alev alev yakan Özberk, gündem yarattı! İşte merak edilenler…
Güneşin Kızları dizisinde kendisini gösteren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla hayranlarının kalbinde taht kurmuştu. Uzun bir süre ekranlara gelmeyen ve dinlenmek isteyen Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde çok yorulduğunu açıklamıştı. Her bir hamlesi ayrı bir olay yaratan Burcu Özberk’in minili ve birbirinden çekici kareleri 85 milyonu büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.