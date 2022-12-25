Cemre Baysel Ayrılık Acısına Çareyi Buldu! Aytaç Şaşmaz Bu Hallerini Görünce Büyük Kaybettiğini Anlayacak! Twitter Yıkılıyor; Saçlar Başlar O Biçim…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşamaz’la büyük bir aşk yaşayan Cemre Baysel, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Cemre Baysel’in ayrılık acısına bambaşka bir çare bulması gözlerden kaçmadı. Aytaç Şamaz’ın bu hallerini görünce büyük kaybettiğini anlayacağına dair yorumlar yapıldı! Twitter’ın yıkılmasına neden olan Baysel’in saçlar başları o biçim!
Yiğit Özşener, Furkan Andıç ve Cemre Baysel ile birlikte Gizem Karaca, Beril Pozam gibi birbirinden değerli oyuncuları bir araya getiren Bozkır dizisinin ikinci çekimleri başlamıştı. Dizisi için bambaşka birisine dönüşen Cemre Baysel, imajıyla herkesi şaşırtmıştı. Dizi bittikten sonra bir imaj değişimi daha yaşayan Cemre Baysel, hayranlarından tam not almayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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25 Ara 2022 - 21:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.