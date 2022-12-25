- 25 Ara 2022 - 21:28 G: 25 Ara 2022 - 22:06

CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…

CarrefourSa Market, yapmış olduğu indirimlerle milyonların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 35 lira gibi oldukça makul fiyatlara tuvalet kağıdı satışını duyuran CarrefourSa Market’in bu indirimi poşet poşet alınmasına neden oldu! 5 yılda bir yaşanacak olan indirimlere imzasını atan CarrefourSa Market, mağazalarını ağzına kadar insanla doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

CarrefourSa Market yapmış olduğu muhteşem indirim kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce yumurta çeşitlerinde indirim yapan CarrefourSa Market, şimdide hayatımızın olmazsa olmazı tuvalet kağıdında muhteşem bir indirime imzasını attı. Söz konusu tuvalet kağıdını sadece 35 TL gibi bir fiyata satışa çıkaran CarrefourSa Market, akın akın müşteri toplamaya başladı. Peki, CarrefourSa Market’in indirimli tuvalet kağıtları neler?

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25 Ara 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
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Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
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Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
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Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor!
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Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
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