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25 Ara 2022 - 21:28

CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…

CarrefourSa Market, yapmış olduğu indirimlerle milyonların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 35 lira gibi oldukça makul fiyatlara tuvalet kağıdı satışını duyuran CarrefourSa Market’in bu indirimi poşet poşet alınmasına neden oldu! 5 yılda bir yaşanacak olan indirimlere imzasını atan CarrefourSa Market, mağazalarını ağzına kadar insanla doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…