CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…
CarrefourSa Market, yapmış olduğu indirimlerle milyonların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 35 lira gibi oldukça makul fiyatlara tuvalet kağıdı satışını duyuran CarrefourSa Market’in bu indirimi poşet poşet alınmasına neden oldu! 5 yılda bir yaşanacak olan indirimlere imzasını atan CarrefourSa Market, mağazalarını ağzına kadar insanla doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
CarrefourSa Market yapmış olduğu muhteşem indirim kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce yumurta çeşitlerinde indirim yapan CarrefourSa Market, şimdide hayatımızın olmazsa olmazı tuvalet kağıdında muhteşem bir indirime imzasını attı. Söz konusu tuvalet kağıdını sadece 35 TL gibi bir fiyata satışa çıkaran CarrefourSa Market, akın akın müşteri toplamaya başladı. Peki, CarrefourSa Market’in indirimli tuvalet kağıtları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.