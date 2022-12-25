Türkiye Onu “Limon İster Misin Çocuk Adam!” Olarak Tanıyordu… Çiğköfteci Ali Usta’nın Son Hali Per Perişan! Kimse Tanıyamaz Oldu…

Çok değil, yaklaşık birkaç yıl önce sosyal medyada bir paylaşım gündem olmuştu. Videoda bir adam, çiğköfte satışı yapıyordu. Karşısındaki kişiye çiğköfte hazırlarken; “Anlaşıldı tamam! Bak buraya çocuk adam” ifadelerine yer veren Çiğköfteci Ali Usta tavırları çok beğenilmişti. Limonu bol bol sıkıp “Limon sever misin çocuk adam” diyen Çiğköfteci Ali Usta’nın son hali yürekleri sızım sızım sızlattı! Peki, Çiğköfteci Ali Usta şimdi ne yapıyor?

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