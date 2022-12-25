Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Songül’ü İçleri Titretti! Ertan Sabancı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Meğer…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Devrim Özkan, içleri tir tir titretti! Ertan Sabancı hakkında öyle bir şey dedi ki, Twitter, Instagram resmen yıkılıyor. İşte Devrim Özkan’ın parteri hakkında sarf ettiği o bomba sözler…
Başrollerinde Devrim Özkan ve Ertan Saban gibi muhteşem iki oyuncunun bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Yaz sezonunda başlayan dizinin reytingleri başlarda dipleri görmüştü ama zamanla seyirci kitlesini muhteşem bir biçimde toplamıştı. Başarılı oyuncu Devrim Özkan’ın partneri hakkında söyledikleri ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.