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25 Ara 2022 - 23:13

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Songül’ü İçleri Titretti! Ertan Sabancı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Meğer…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Devrim Özkan, içleri tir tir titretti! Ertan Sabancı hakkında öyle bir şey dedi ki, Twitter, Instagram resmen yıkılıyor. İşte Devrim Özkan’ın parteri hakkında sarf ettiği o bomba sözler…