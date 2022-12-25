- 25 Ara 2022 - 23:13 G: 25 Ara 2022 - 23:42

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Songül’ü İçleri Titretti! Ertan Sabancı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Meğer…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Devrim Özkan, içleri tir tir titretti! Ertan Sabancı hakkında öyle bir şey dedi ki, Twitter, Instagram resmen yıkılıyor. İşte Devrim Özkan’ın parteri hakkında sarf ettiği o bomba sözler…

Başrollerinde Devrim Özkan ve Ertan Saban gibi muhteşem iki oyuncunun bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Yaz sezonunda başlayan dizinin reytingleri başlarda dipleri görmüştü ama zamanla seyirci kitlesini muhteşem bir biçimde toplamıştı. Başarılı oyuncu Devrim Özkan’ın partneri hakkında söyledikleri ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2022 - 23:13 Ankara- Yaşam

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