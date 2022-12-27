27 Aralık 2022 Salı Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 27 Aralık 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirilen şebeke iyileştirme çalışmaları ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Elektrik kesintilerinin Ankara’da bugün etkili olacağı ilçeler ise, Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 27 Aralık 2022 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 27 Aralık 2022 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
27 Aralık 2022 Salı, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:00 - 14:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İRAN, TURAN EMEKSİZ, ARJANTİN, BORAZAN, HALICI
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÖRENKENT, KARAOĞLAN, DAĞ EVLERİ, BEZİRHANE MERKEZ, 172, ATATÜRK...., 79, OĞULBEY, TRT KOOP., MAHMATLI BAHÇE, 108, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 206, YURTBEYİ, 1, YAĞLIPINAR, BEYNAM, AVNİ AKYOL, 1540, EVREN YAYINCILIK-, FETİH, 4024, 3101, 178, 235, 233, 4023, 170, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, 3964, 3057, 180, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 3163, 171, 251, 3126, 2301, 164, BEYLİK, 3096, 3092, 3113, KARADERE, 3119, 209, 3158, 158, İLKŞAFAK KOOP., 3900, 3914, 3117, 4060, 3937, 4056, 3941, 3926, 3908, 4044, 3902, 162, SERHAT EVLERİ, 177, 215, 4036, 3959, 198, 35, 253, 3131, 4061, ŞAN SİTESİ, 221, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 244, 174, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K), 186, TOHUMLAR, YEŞİL DOSTLAR KOOP., ÖRENCİK, 218, ASAR, 175, LEYLA HANIM, 208, 249, 222, 226, 225, 219, 11, ANKARA, 214, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, ŞENPINAR KOOP., BEYNAM KONAKLARI, 93, 211, 213, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 216, 182, GÖKÇEHÜYÜK, 232, 173, 176, 79 CADDE TRT KOOP., BÜYÜKBOYALIK, 95, 3124, 3106, 3120, 3133, 3123, 169, 276, YENİPINAR, KOÇYAYLA, ANDEZİT KESMETAŞ FAB-, 109, 3924, 3102, 254, 256, 3155, 234, 205, 3093, 163, 4087, 3977, 4073, 242, 4082, 3082, 3967, KONAK, 4064, 3138, 3946, 3918, 217, 4037, SAKARYA_1, 4011, 3998, 4035, 4009, 3939, 3984, 3089, 224, 4071, 201, 80/1, 3132, 4057, 3086, 3907, 3940, 3081, 4048, 4074, 81, 3142, 3140, 3920, 3901, 3153, 3150, 3916, 3111, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 252, 3128, 4005, 4033, MUHABBET, 3055, 3991, 98, 3909, 210, 4007, 4002, 245, 3905, 3915, GÖLSİTE KOOP., 3085, 183, 3141, 227, 3930, 3923, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 126, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 4003, 6, 103, 3913, 248, 212, 4052, 4069, 202, 3090, YAVRUCUK KÜME, 196, 4038, 3903, 3904, 179/1, 4047
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EHLİBEYT, TEKSTİLCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.12.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1971 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 565 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 2032 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BABAYAKUP, BACI., BACI YOLU, ŞEHİT KUBİLAY, ŞAİR OSMAN KOÇ, PİRİREİS, NUR, YENİ BACI, MALAZGİRT
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, İHLAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 326 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.12.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1630 HÜLYA KENT 56, 1179, 1179/1, 1698, 1179.BANKNOT SİTESİ, 1594, 1595, BAŞKENT
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, 1953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1123/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 3823 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BARIŞ, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1985 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1099., TAŞPINAR, 1002, 1821, 2842, 646/6, OTAN YAPI KOOP., 1154, 666, 1540, GÜVENCEM SİTESİ, MOGAN GÖL TATİLKÖY, 462, 659, MOGAN GÖLÜ KOOP., 650, GÖLSİTE KOOP., 648, KARŞIYAKA MAHALLESİ, TULUMTAŞ, 2881, 663
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:30 - 11:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:00 - 12:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1002, SOYARSLAN, TÜRKAN ŞORAY, GAZİ., TÜRELİ, YONAT, TURGUT ÖZAL, 4210, 4216
Bakım Çalışması
27.12.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÖRENKENT, KARAOĞLAN, DAĞ EVLERİ, BEZİRHANE MERKEZ, 172, ATATÜRK...., 79, OĞULBEY, TRT KOOP., MAHMATLI BAHÇE, 108, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 206, YURTBEYİ, 1, YAĞLIPINAR, BEYNAM, AVNİ AKYOL, 1540, EVREN YAYINCILIK-, FETİH, 4024, 3101, 178, 235, 233, 4023, 170, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, 3964, 3057, 180, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 3163, 171, 251, 3126, 2301, 164, BEYLİK, 3096, 3092, 3113, KARADERE, 3119, 209, 3158, 158, İLKŞAFAK KOOP., 3900, 3914, 3117, 4060, 3937, 4056, 3941, 3926, 3908, 4044, 3902, 162, SERHAT EVLERİ, 177, 215, 4036, 3959, 198, 35, 253, 3131, 4061, ŞAN SİTESİ, 221, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 244, 174, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K), 186, TOHUMLAR, YEŞİL DOSTLAR KOOP., ÖRENCİK, 218, ASAR, 175, LEYLA HANIM, 208, 249, 222, 226, 225, 219, 11, ANKARA, 214, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, ŞENPINAR KOOP., BEYNAM KONAKLARI, 93, 211, 213, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 216, 182, GÖKÇEHÜYÜK, 232, 173, 176, 79 CADDE TRT KOOP., BÜYÜKBOYALIK, 95, 3124, 3106, 3120, 3133, 3123, 169, 276, YENİPINAR, KOÇYAYLA, ANDEZİT KESMETAŞ FAB-, 109, 3924, 3102, 254, 256, 3155, 234, 205, 3093, 163, 4087, 3977, 4073, 242, 4082, 3082, 3967, KONAK, 4064, 3138, 3946, 3918, 217, 4037, SAKARYA_1, 4011, 3998, 4035, 4009, 3939, 3984, 3089, 224, 4071, 201, 80/1, 3132, 4057, 3086, 3907, 3940, 3081, 4048, 4074, 81, 3142, 3140, 3920, 3901, 3153, 3150, 3916, 3111, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 252, 3128, 4005, 4033, MUHABBET, 3055, 3991, 98, 3909, 210, 4007, 4002, 245, 3905, 3915, GÖLSİTE KOOP., 3085, 183, 3141, 227, 3930, 3923, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 126, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 4003, 6, 103, 3913, 248, 212, 4052, 4069, 202, 3090, YAVRUCUK KÜME, 196, 4038, 3903, 3904, 179/1, 4047
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, GÜLEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, 1719 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, KADIZADE RUMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, 433 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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27 Ara 2022 - 09:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.