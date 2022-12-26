- 26 Ara 2022 - 09:57 G: 26 Ara 2022 - 09:58

Altın Fiyatlarında Rüzgar Terse Döndü! 26 Aralık Altın Fiyatlarını Görenler Ters Takla Atıyor! Son 10 Yılda Böyle Bir Şey Hiç Yaşanmadı…

Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü! 26 Aralık altın fiyatlarını görenler resmen ters takla attı. Son 10 yılda böyle bir şeyin yaşanmadığını dile getiren kuyumcular; bu durumun hiç normal olmadığını ifade ettiler. Uzun bir aradan sonra yön değiştiren altında düşüş mü, yükseliş mi yaşanacak merak konusu oldu. Peki, 26 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

2022 yılında; altını etkileyen birçok etmen oldu. Başta Ukrayna ve Rusya savaşı, altının bambaşka bir konuma gelmesine neden oldu. Sık sık 1000 liranın altına inip – çıkan altın; yıl sonuna doğru yükseliş kazandı ve Aralık ayında rekor kırdı. En yüksek verileri gösteren altında güncel fiyatı sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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