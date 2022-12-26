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26 Ara 2022 - 09:57

Altın Fiyatlarında Rüzgar Terse Döndü! 26 Aralık Altın Fiyatlarını Görenler Ters Takla Atıyor! Son 10 Yılda Böyle Bir Şey Hiç Yaşanmadı…

Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü! 26 Aralık altın fiyatlarını görenler resmen ters takla attı. Son 10 yılda böyle bir şeyin yaşanmadığını dile getiren kuyumcular; bu durumun hiç normal olmadığını ifade ettiler. Uzun bir aradan sonra yön değiştiren altında düşüş mü, yükseliş mi yaşanacak merak konusu oldu. Peki, 26 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?