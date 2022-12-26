Altın Fiyatlarında Rüzgar Terse Döndü! 26 Aralık Altın Fiyatlarını Görenler Ters Takla Atıyor! Son 10 Yılda Böyle Bir Şey Hiç Yaşanmadı…
Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü! 26 Aralık altın fiyatlarını görenler resmen ters takla attı. Son 10 yılda böyle bir şeyin yaşanmadığını dile getiren kuyumcular; bu durumun hiç normal olmadığını ifade ettiler. Uzun bir aradan sonra yön değiştiren altında düşüş mü, yükseliş mi yaşanacak merak konusu oldu. Peki, 26 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
2022 yılında; altını etkileyen birçok etmen oldu. Başta Ukrayna ve Rusya savaşı, altının bambaşka bir konuma gelmesine neden oldu. Sık sık 1000 liranın altına inip – çıkan altın; yıl sonuna doğru yükseliş kazandı ve Aralık ayında rekor kırdı. En yüksek verileri gösteren altında güncel fiyatı sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.