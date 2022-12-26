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26 Ara 2022 - 10:16

Survivor 2023 Alper Rende Kimdir? Alper Rende’nin Yaşını Duyanlar Mosmor Oldu! Alper Rende Nerelidir?

Merak ile beklenilen Survivor Türkiye 2023 yarışmasının değişen formatının ardından yarışmacı kadrosu da ortaya çıktı. Fenomenlerin de dahil olduğu Survivor 2023’e dahil olan son isimlerden biri de Alper Rende oldu. Bu haberin ardından ise, Alper Rende’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Alper Rende ile ilgili merak edilen tüm detaylar...