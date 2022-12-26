O Ses Türkiye Yılbaşı Çekimleri Sızdırıldı! Melis Sezen’in O Hallerini Görenlerin Nutku Tutuluyor! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki…

Hadise’nin olmayacağı bilinen O Ses Türkiye Yılbaşı, 2. kez ekranlara bu şekilde gelecekti. Yepyeni isimlerle Yılbaşı çekimleri yapacak olan Acun Medya, hazırlıklara aylar önce başlamıştı. Önce jüride bulunacak olan isimler belirlenmiş; daha sonra da konuklara davet gönderilmişti. Yeni sezonu iple çekilen O Ses Türkiye yarışmasında konuklardan birisi olan Melis Sezen’in sahne anları seyircileri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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