- 26 Ara 2022 - 20:01 G: 26 Ara 2022 - 20:04

O Ses Türkiye Yılbaşı Çekimleri Sızdırıldı! Melis Sezen’in O Hallerini Görenlerin Nutku Tutuluyor! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki…

Tv8 ekranları yılbaşı için hazırlıklara başladı! O Ses Türkiye yılbaşı çekimleri başladı! Melis Sezen’in sahnedeki o hallerini görenlerin nutku tutuldu! Acun Ilıcalı’nın reytingleri tavana çıkarmak için yaptıkları ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hadise’nin olmayacağı bilinen O Ses Türkiye Yılbaşı, 2. kez ekranlara bu şekilde gelecekti. Yepyeni isimlerle Yılbaşı çekimleri yapacak olan Acun Medya, hazırlıklara aylar önce başlamıştı. Önce jüride bulunacak olan isimler belirlenmiş; daha sonra da konuklara davet gönderilmişti. Yeni sezonu iple çekilen O Ses Türkiye yarışmasında konuklardan birisi olan Melis Sezen’in sahne anları seyircileri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2022 - 20:01 Ankara- Yaşam

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