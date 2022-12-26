O Ses Türkiye Yılbaşı Çekimleri Sızdırıldı! Melis Sezen’in O Hallerini Görenlerin Nutku Tutuluyor! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki…
Tv8 ekranları yılbaşı için hazırlıklara başladı! O Ses Türkiye yılbaşı çekimleri başladı! Melis Sezen’in sahnedeki o hallerini görenlerin nutku tutuldu! Acun Ilıcalı’nın reytingleri tavana çıkarmak için yaptıkları ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hadise’nin olmayacağı bilinen O Ses Türkiye Yılbaşı, 2. kez ekranlara bu şekilde gelecekti. Yepyeni isimlerle Yılbaşı çekimleri yapacak olan Acun Medya, hazırlıklara aylar önce başlamıştı. Önce jüride bulunacak olan isimler belirlenmiş; daha sonra da konuklara davet gönderilmişti. Yeni sezonu iple çekilen O Ses Türkiye yarışmasında konuklardan birisi olan Melis Sezen’in sahne anları seyircileri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.