Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı’nın Yeni Aşkı Hazırlanıyor! “Ceylin Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Boşanma Sonrasında Kıyametler Kopacak! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz Savcı ve Ceylin arasında kıyametler kopuyor! Ilgaz Savcı’nın yeni aşkı ise gündeme bomba gibi düştü. “Ceylin ne kaybettiğine dön bak” yorumlarına neden olan Ilgaz ve Ceylin ayrılığında yeni ismin gündeme gelmesi ise kıyametlerin koparttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sema Ergenekon’un kaleminden dökülen Yargı dizisinin başrollerinde ise Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümünde heyecanı daha çok artıran Yargı dizisinde Ilgaz’ın büyük aşkı kapıyı resmen araladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.