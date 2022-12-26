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26 Ara 2022 - 12:25

Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı’nın Yeni Aşkı Hazırlanıyor! “Ceylin Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Boşanma Sonrasında Kıyametler Kopacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz Savcı ve Ceylin arasında kıyametler kopuyor! Ilgaz Savcı’nın yeni aşkı ise gündeme bomba gibi düştü. “Ceylin ne kaybettiğine dön bak” yorumlarına neden olan Ilgaz ve Ceylin ayrılığında yeni ismin gündeme gelmesi ise kıyametlerin koparttı! İşte merak edilen tüm detaylar…