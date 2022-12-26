- 26 Ara 2022 - 12:35 G: 26 Ara 2022 - 12:40

Survivor 2023 Halil İbrahim Göker Kimdir, Kaç Yaşındadır? Halil İbrahim Göker’in Mezun Olduğu Okulu Duyan Şok Oluyor! Halil İbrahim Göker Nerelidir?

Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dahi edilen fenomen isimler merak uyandırır hale geldi! Peki, Survivor 2023 Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşındadır? İşte Halil İbrahim Göker ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Televizyon izleyicisini heyecan ile beklediği Survivor 2023 yarışmasına günler kala kadro da şekillendi. Ünlü isimlerden sonra fenomen isimlerin de kadroya dahil olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdilerde ise Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dahi edilen fenomen isimler merak uyandırır hale geldi! Peki, Survivor 2023 Halil İbrahim Göker kimdir, kaç yaşındadır? Halil İbrahim Göker nerelidir? Halil İbrahim Göker nasıl ünlü oldu, mesleği ne? İşte, detaylar…

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26 Ara 2022 - 12:35 - Magazin

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