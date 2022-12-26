Survivor 2023 Kürşat Juan Kimdir? Kürşat Juan’ın Memleketi Merak Konusu Oldu! Kürşat Juan’ın Mesleği Nedir?
Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni konsept sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Türkiye 2023 yarışmasında bu kez dikkat çeken detay ise yarışmada yer alan fenomen yarışmacılar oldu. O isimlerden biri olan Kürşat Juan, şimdiden Survivor izleyicisinin gündemine oturmayı başardı! İşte Kürşat Juan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışmasının yeni sezonda ‘Akıl Oyunları’ konsepti ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni konsept sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Türkiye 2023 yarışmasında bu kez dikkat çeken detay ise yarışmada yer alan fenomen yarışmacılar oldu. O isimlerden biri olan Kürşat Juan, şimdiden Survivor izleyicisinin gündemine oturmayı başardı! Peki, Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan’ın mesleği nedir? Kürşat Juan kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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26 Ara 2022 - 12:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.