Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ara 2022 - 12:47

Survivor 2023 Aysu Keskin Kimdir? Aysu Keskin’in Yaşını Duyan Şok İçerisinde Kaldı! Aysu Keskin’in Instagram Adresi Nedir?

Acun Ilıcalı, bugün ise Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan sporcuları tanıttı. O isimlerden biri olan Aysu Keskin, hemen Survivor izleyicisinin gündemine oturmayı başardı! İşte Aysun Keskin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...