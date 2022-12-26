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26 Ara 2022 - 13:28

Demet Akalın’ın Kızı Hira Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın kızı minik Hira yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Görenlerin hayretler içerisinde kalmasına neden olan Hira Kurt, sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu. Henüz 8 yaşında olan Hira Kurt’un yayınlamış olduğu videoyu izleyenler ise fenalık geçirdi! Peki, neler oluyor?