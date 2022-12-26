Demet Akalın’ın Kızı Hira Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın kızı minik Hira yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Görenlerin hayretler içerisinde kalmasına neden olan Hira Kurt, sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu. Henüz 8 yaşında olan Hira Kurt’un yayınlamış olduğu videoyu izleyenler ise fenalık geçirdi! Peki, neler oluyor?
Her bir hamlesi olay yaratan “Popun Kraliçesi” olarak tanınan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta olay yaratıyor. Başarılı şarkıcının özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündem yaratan Demet Akalın’ın büyük bir aşkla evlendiği Okan Kurt’tan doğan Hira Kurt’un sosyal medyada yayılan videosu ortalığın karışmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.