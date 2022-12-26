Tarım Kredi Market’te İndirim İzdihamı Var! Tavuk 32 TL, Yumurta 59 TL, Fındık 64 TL, Kola 15 Lira! Sayılı Günler Kaldı…
Tarım Kredi Market’ten indirim üzerine indirim geldi. İzdihama neden olan Tarım Kredi Market, görenlerin akın akın marketlere koşmasına neden oldu. Tavuğun kilosunu sadece 32 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market; aynı zamanda yumurtayı 59 TL’ye, fındığı 64 TL’ye, kolayı ise 15 TL gibi uygun bir fiyata satışa çıkardılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market, 31 Aralık’a kadar bu indirimin geçerli olacağını duyurmuştu. Yılbaşına özel indirim yapan ve daha çok yılbaşında tüketilen ürünleri ön plana alan Tarım Kredi Market, yüzleri güldürdü. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.