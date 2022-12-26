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26 Ara 2022 - 13:55

Tarım Kredi Market’te İndirim İzdihamı Var! Tavuk 32 TL, Yumurta 59 TL, Fındık 64 TL, Kola 15 Lira! Sayılı Günler Kaldı…

Tarım Kredi Market’ten indirim üzerine indirim geldi. İzdihama neden olan Tarım Kredi Market, görenlerin akın akın marketlere koşmasına neden oldu. Tavuğun kilosunu sadece 32 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market; aynı zamanda yumurtayı 59 TL’ye, fındığı 64 TL’ye, kolayı ise 15 TL gibi uygun bir fiyata satışa çıkardılar! İşte merak edilen tüm detaylar…