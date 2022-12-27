Emekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu! Hesaplamalar tek tek Yapıldı! Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor?

Emeklilerin alacağı zammın belli olmasına sayılı günler kala Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den açıklama geldi. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olmasının ardından konuşan Kazım Ergün, emeklilerin istediği zam oranına ilişkin bilgi verdi. Bu açıklama sonrası ise emekli maaşlarına yüzde 54,5 oranında zam gelip gelmeyeceğinin öğrenilebileceği Ankara’ya çevrildi! Peki, emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Emekli maaşına 2023 yılında ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar…

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