Emekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu! Hesaplamalar tek tek Yapıldı! Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor?
Emeklilerin alacağı zammın belli olmasına sayılı günler kala Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den açıklama geldi. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olmasının ardından konuşan Kazım Ergün, emeklilerin istediği zam oranına ilişkin bilgi verdi. İşte Emekli aylıkları ile ilgili son gelişmeler...
Emeklilerin alacağı zammın belli olmasına sayılı günler kala Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den açıklama geldi. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olmasının ardından konuşan Kazım Ergün, emeklilerin istediği zam oranına ilişkin bilgi verdi. Bu açıklama sonrası ise emekli maaşlarına yüzde 54,5 oranında zam gelip gelmeyeceğinin öğrenilebileceği Ankara’ya çevrildi! Peki, emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Emekli maaşına 2023 yılında ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar…
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27 Ara 2022 - 00:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.