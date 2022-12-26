- 26 Ara 2022 - 23:46 G: 26 Ara 2022 - 23:49

İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak?

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte gözler şimdi de asgari ücret ile birlikte zamlanacak olan diğer ödeme kalemlerine çevrildi. Bu ödeme kalemlerinden biri olan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ise, şimdiden merak konusu haline geldi. 2023 işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olacağı açıklandı! İşte işsizlik maaşı detayları...

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte gözler şimdi de asgari ücret ile birlikte zamlanacak olan diğer ödeme kalemlerine çevrildi. Bu ödeme kalemlerinden biri olan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ise, şimdiden merak konusu haline geldi. Öte yandan Haber Türk’ten Ahmet Kıvanç, 2023 yılında ortaya çıkacak olan işsizlik maaşlarına ilişkin bir hesaplama yaptı!

Peki, kim ne kadar işsizlik maaşı alacak? 2023 yılı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşsizlik maaşı neye göre belirleniyor? İşte, detaylar…

İşsizlik Maaşı Nedir, Kimler alabilir?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için sigortalıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

  1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak: Sigortalının işyerinden ayrılması, işyerinin iflası veya işyerinin kapatılması gibi nedenlerle işsiz kalmış olması gerekmektedir.
  2. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak: Sigortalının işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işsizlik ödeneği alamayacağı için, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir.
  3. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak: İşsizlik sigortası primleri, sigortalıların çalıştığı işyerleri tarafından ödenir. Bu nedenle, sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilmesi için en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.
  4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak: İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için sigortalıların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, şahsen yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

İşsizlik Maaş Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneğine başvurmak için hizmet sözleşmesinin feshinden sonra 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, şahsen veya elektronik ortamda yapılabilir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile bireyin iş arayan kaydı yapılır ve böylece iş bulma sürecine yardımcı olacak olan hizmetlerden yararlanma imkanı doğar.

Vekâletname ile başvuru yapılması mümkün değildir ve başvuru süresi içinde yapılmaması durumunda hak sahipliği süresi azalır. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmak için de belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir,

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... İşsizlik maaşı ne kadar 2023

26 Ara 2022 - 23:46 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye’nin Süs Bitkisi İçin İran'dan 60 Kişilik Alım Ekibi Geliyor! mask
Türkiye’nin Süs Bitkisi İçin İran'dan 60 Kişilik Alım Ekibi Geliyor!
A101 Market İndirim Füzesini Fırlattı! Bakliyatta Resmen Vurgun Var; Görenler Koşa Koşa Gidiyor! Saat 09.00 İtibariyle Başladı… mask
A101 Market İndirim Füzesini Fırlattı! Bakliyatta Resmen Vurgun Var; Görenler Koşa Koşa Gidiyor! Saat 09.00 İtibariyle Başladı…
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var? mask
Ankara Antika Pazarlarına Yoğun İlgi! Ankara Ayrancı Çayyolu, İskitler Antika Pazarı Hangi Gün? Ankara'da Hangi İlçelerde Antika Pazarı Var?
Mahkumlara Af çıkacak mı? Erken Tahliye Var mı? 120 Bin Mahkumu ve Ailesini İlgilendiriyor!... Af Düzenlemesindeki Son Durum Şoke Etti! mask
Mahkumlara Af çıkacak mı? Erken Tahliye Var mı? 120 Bin Mahkumu ve Ailesini İlgilendiriyor!... Af Düzenlemesindeki Son Durum Şoke Etti!
Yılbaşı Ne Zaman, Hangi Gün? Yılbaşı Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün... Cumartesi - Pazartesi Tatil Olacak Mı? mask
Yılbaşı Ne Zaman, Hangi Gün? Yılbaşı Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün... Cumartesi - Pazartesi Tatil Olacak Mı?
Ankara Tava Nasıl Yapılır, Merak uyandırdı! Ankara tava ne etinden yapılır? Gerçek Ankara tava nasıl olur? İşte MasterChef'in Özel Tarifi... mask
Ankara Tava Nasıl Yapılır, Merak uyandırdı! Ankara tava ne etinden yapılır? Gerçek Ankara tava nasıl olur? İşte MasterChef'in Özel Tarifi...
Tüm Çalışanların Dikkatine! Kıdem Tazminatını Almış Olsanız Bile “Şak” Diye Geri Alınabilir! Yeter ki Tespit Edilsin… mask
Tüm Çalışanların Dikkatine! Kıdem Tazminatını Almış Olsanız Bile “Şak” Diye Geri Alınabilir! Yeter ki Tespit Edilsin…
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 23 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Depoyu Bu Gece Fullemeyenin Başı Çok Ağrır! 23 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Dolar Mı, Ev Mi, Altın Mı Daha Karlı? Paranız 3'e Katlar, Hemen Alın… Tahmin ve Yorum Size Yön Verebilir… mask
Dolar Mı, Ev Mi, Altın Mı Daha Karlı? Paranız 3'e Katlar, Hemen Alın… Tahmin ve Yorum Size Yön Verebilir…
Motorlu Taşıtlar Vergisi El Kol Yakıyor! Hangi Aracın Ne Kadar Ödeyeceği Ortaya Çıktı; Artış Oranları Öyle Böyle Değil… mask
Motorlu Taşıtlar Vergisi El Kol Yakıyor! Hangi Aracın Ne Kadar Ödeyeceği Ortaya Çıktı; Artış Oranları Öyle Böyle Değil…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak? mask
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak?
41'lik Paris Hilton Noel Pozlarıyla Nefes Kesti! Kıpkırmızı İç Çamaşırıyla Alev Alev Yaktı! Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor! mask
41'lik Paris Hilton Noel Pozlarıyla Nefes Kesti! Kıpkırmızı İç Çamaşırıyla Alev Alev Yaktı! Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor!
F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu... mask
F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu...
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor… mask
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor…
8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!” mask
8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!” mask
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL