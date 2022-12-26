İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak?

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte gözler şimdi de asgari ücret ile birlikte zamlanacak olan diğer ödeme kalemlerine çevrildi. Bu ödeme kalemlerinden biri olan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ise, şimdiden merak konusu haline geldi. Öte yandan Haber Türk’ten Ahmet Kıvanç, 2023 yılında ortaya çıkacak olan işsizlik maaşlarına ilişkin bir hesaplama yaptı!

Peki, kim ne kadar işsizlik maaşı alacak? 2023 yılı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşsizlik maaşı neye göre belirleniyor? İşte, detaylar…

İşsizlik Maaşı Nedir, Kimler alabilir?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için sigortalıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak: Sigortalının işyerinden ayrılması, işyerinin iflası veya işyerinin kapatılması gibi nedenlerle işsiz kalmış olması gerekmektedir. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak: Sigortalının işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işsizlik ödeneği alamayacağı için, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak: İşsizlik sigortası primleri, sigortalıların çalıştığı işyerleri tarafından ödenir. Bu nedenle, sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanabilmesi için en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak: İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için sigortalıların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru, şahsen yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

İşsizlik Maaş Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneğine başvurmak için hizmet sözleşmesinin feshinden sonra 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, şahsen veya elektronik ortamda yapılabilir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile bireyin iş arayan kaydı yapılır ve böylece iş bulma sürecine yardımcı olacak olan hizmetlerden yararlanma imkanı doğar.

Vekâletname ile başvuru yapılması mümkün değildir ve başvuru süresi içinde yapılmaması durumunda hak sahipliği süresi azalır. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmak için de belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir,

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