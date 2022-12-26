Keçiören Teleferik Açıldı Mı 2023? Keçiören Teleferik Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Keçiören Teleferik Ücreti Ne Kadar 2023? İşte Detaylar...
Keçiören Teleferik, 8 kişilik her bir kabinle toplamda 16 kabin ile hizmet vermektedir. Teleferik sisteminde periyodik ağır bakım çalışmalarının başarıyla tamamlanmıştır. Keçiören teleferik 26 Aralık 2022 günü tekrar hizmete girmiştir. İşte Keçiören Teleferik Açıldı Mı 2023? Keçiören Teleferik Nerede, Nasıl Gidilir? Keçiören Teleferik Ücreti Ne Kadar?
Keçiören ilçesinde bulunan teleferik Subayevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bahçesi ile Tepebaşı'ndaki Güçsüzler Yurdu arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti vermektedir. Bu teleferik, yolcuların ve turistlerin birbirlerine ulaşımını kolaylaştıran ve aynı zamanda turistik bir gezi yapmayı da mümkün kılan bir hizmet olarak görünmektedir.
Teleferik yolculuğu, uzun bir mesafeyi kısa sürede ve güzel manzaralar eşliğinde kat etme imkanı sunmaktadır. Keçiören teleferik 26 Aralık 2022 günü tekrar hizmete girmiştir. İşte Detaylar... Keçiören Teleferik Açıldı Mı 2023? Keçiören Teleferik Nerede, Nasıl Gidilir? Keçiören Teleferik Ücreti Ne Kadar?
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26 Ara 2022 - 16:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.