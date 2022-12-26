Aleyna Kalaycıoğlu Hayatının İhanetini Dün Yaşadı! Eski Sevgilileri Bile Haline Üzülür; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu’ydu ve hayatının ihanetini dün yaşadı. Eski sevgililerin bile haline üzüldüğü Kalaycıoğlu öyle bir şey yaşadı ki görenler kendisinden geçti. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
2021 yılında Survivor yarışmasında ter döken güzeller güzeli yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan döndükten sonra da ismi sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminde anıldı. Gerek verdiği dekolteli pozlar gerekse müzik piyasasına bomba gibi girişiyle her daim adını duyurmayı başaran yarışmacıyla ilgili her gün yeni bir haber magazin gündeminde yer alıyor. Aleyna Tilki’yi tahtından etmeye hazırlanan Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Sinan Akçıl ile evleneceği konuşulurken başına gelenlerin ardından ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.