- 26 Ara 2022 - 16:15 G: 26 Ara 2022 - 16:16

Aleyna Kalaycıoğlu Hayatının İhanetini Dün Yaşadı! Eski Sevgilileri Bile Haline Üzülür; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu’ydu ve hayatının ihanetini dün yaşadı. Eski sevgililerin bile haline üzüldüğü Kalaycıoğlu öyle bir şey yaşadı ki görenler kendisinden geçti. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

2021 yılında Survivor yarışmasında ter döken güzeller güzeli yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan döndükten sonra da ismi sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminde anıldı. Gerek verdiği dekolteli pozlar gerekse müzik piyasasına bomba gibi girişiyle her daim adını duyurmayı başaran yarışmacıyla ilgili her gün yeni bir haber magazin gündeminde yer alıyor.  Aleyna Tilki’yi tahtından etmeye hazırlanan Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Sinan Akçıl ile evleneceği konuşulurken başına gelenlerin ardından ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Tıklayınız!

26 Ara 2022 - 16:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı! mask
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı!
Seren Serengil’den Annesine Bomba Hamle! Miras Yüzünden Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Uyanık Çıktı!” mask
Seren Serengil’den Annesine Bomba Hamle! Miras Yüzünden Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Uyanık Çıktı!”
Hadise İç Çamaşırlı Pozuyla Yangın Çıkarttı! Tepki Üzerine Tepki Yağdı! “Soyununca Kendini Sanatçı mı Sandın?” mask
Hadise İç Çamaşırlı Pozuyla Yangın Çıkarttı! Tepki Üzerine Tepki Yağdı! “Soyununca Kendini Sanatçı mı Sandın?”
Kızılcık Şerbeti Fatih’in Doğa’yı Aldattığı Kadın Belli Oldu! Aynı Sofradan Yemek Yediler, Su İçtiler, Olan Oldu! “Kılıksız Fatih!” mask
Kızılcık Şerbeti Fatih’in Doğa’yı Aldattığı Kadın Belli Oldu! Aynı Sofradan Yemek Yediler, Su İçtiler, Olan Oldu! “Kılıksız Fatih!”
Burak Deniz Cephesinde Sarsıntı! Didem Soydan’dan Ayrılır Ayrılmaz Bombayı Patlattı! “Bir Çizgin Olsun Burak!” mask
Burak Deniz Cephesinde Sarsıntı! Didem Soydan’dan Ayrılır Ayrılmaz Bombayı Patlattı! “Bir Çizgin Olsun Burak!”
Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Ateş Saçtı! Minicik Elbisesiyle Hande Erçel’in Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Harikasın Be!” mask
Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Ateş Saçtı! Minicik Elbisesiyle Hande Erçel’in Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Harikasın Be!”
Kısmetse Olur Furkan’ın Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! “Olaylar Şaka Gibi İlerliyor!” Ağzını Açıp “Gevşek” Deyince İpler Koptu! mask
Kısmetse Olur Furkan’ın Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! “Olaylar Şaka Gibi İlerliyor!” Ağzını Açıp “Gevşek” Deyince İpler Koptu!
Masterchef Ahmet Dede Kimdir? Michelin Yıldızı Nedir, Nasıl Alınır? Michelin Yıldızlı Ahmet Dede Nerelidir, Kaç Yaşındadır? mask
Masterchef Ahmet Dede Kimdir? Michelin Yıldızı Nedir, Nasıl Alınır? Michelin Yıldızlı Ahmet Dede Nerelidir, Kaç Yaşındadır?
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Kimdir? Hava Öztel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Hava Öztel’in Şarkıları… mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Kimdir? Hava Öztel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Hava Öztel’in Şarkıları…
Tarım Kredi Market’te İndirim İzdihamı Var! Tavuk 32 TL, Yumurta 59 TL, Fındık 64 TL, Kola 15 Lira! Sayılı Günler Kaldı… mask
Tarım Kredi Market’te İndirim İzdihamı Var! Tavuk 32 TL, Yumurta 59 TL, Fındık 64 TL, Kola 15 Lira! Sayılı Günler Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören Teleferik Açıldı Mı 2023? Keçiören Teleferik Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Keçiören Teleferik Ücreti Ne Kadar 2023? İşte Detaylar... mask
Keçiören Teleferik Açıldı Mı 2023? Keçiören Teleferik Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Keçiören Teleferik Ücreti Ne Kadar 2023? İşte Detaylar...
Seren Serengil’den Annesine Bomba Hamle! Miras Yüzünden Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Uyanık Çıktı!” mask
Seren Serengil’den Annesine Bomba Hamle! Miras Yüzünden Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Uyanık Çıktı!”
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı! mask
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı!
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak? mask
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak?
Emekli Aylığı Alan Herkesin Dikkatine! Zam Oranları Belli Oldu; Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor? mask
Emekli Aylığı Alan Herkesin Dikkatine! Zam Oranları Belli Oldu; Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor?
Kızılcık Şerbeti Fatih’in Doğa’yı Aldattığı Kadın Belli Oldu! Aynı Sofradan Yemek Yediler, Su İçtiler, Olan Oldu! “Kılıksız Fatih!” mask
Kızılcık Şerbeti Fatih’in Doğa’yı Aldattığı Kadın Belli Oldu! Aynı Sofradan Yemek Yediler, Su İçtiler, Olan Oldu! “Kılıksız Fatih!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL