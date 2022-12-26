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26 Ara 2022 - 16:15

Aleyna Kalaycıoğlu Hayatının İhanetini Dün Yaşadı! Eski Sevgilileri Bile Haline Üzülür; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu’ydu ve hayatının ihanetini dün yaşadı. Eski sevgililerin bile haline üzüldüğü Kalaycıoğlu öyle bir şey yaşadı ki görenler kendisinden geçti. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...