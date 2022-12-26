Yalı Çapkını Dizisinin Finali İfşa Oldu! İntihar Detayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girildi…Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Öldü Mü?

Ekranların en çok ilgi gören yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonda seyircinin tüm dikkatini üzerine çekti. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi ise, Ferit’in ölmüş olabileceğini akıllara getirdi. O sahne sonrası gözler Yalı Çapkını dizisinin 15. bölüm fragmanına çevrildi! Peki, Yalı Çapkını dizisinde ne oldu? Yalı Çapkını dizisinde Ferit öldü mü? Yalı Çapkını dizisi Ferit intihar mı ediyor? İşte, detaylar…

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