- 26 Ara 2022 - 16:20 G: 26 Ara 2022 - 16:29

A101 Market İndirim Füzesini Fırlattı! Bakliyatta Resmen Vurgun Var; Görenler Koşa Koşa Gidiyor! Saat 09.00 İtibariyle Başladı…

Her hafta indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkan ve daha uygun alışveriş için müşterilerine kendisine ait markalar sunan A101 marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Yılın son indirimlerinde oldukça uygun fiyatlar belirlemiş olan A101 marketleri, nohuttan fasulyeye; pirinçten ayçiçek yağına; baharattan zeytine; peynirden süte pek çok üründe indirime gitti! İşte detaylar...

Her hafta indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkan ve daha uygun alışveriş için müşterilerine kendisine ait markalar sunan A101 marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Yılın son indirimlerinde oldukça uygun fiyatlar belirlemiş olan A101 marketleri, nohuttan fasulyeye; pirinçten ayçiçek yağına; baharattan zeytine; peynirden süte pek çok üründe indirime gitti! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketlerinde bakliyatlar ne kadar? İşte A101 marketleri bu haftaki indirimleri…

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26 Ara 2022 - 16:20 - Gündem

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