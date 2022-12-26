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26 Ara 2022 - 16:31

Müge Anlı’nın Yüzyılın En Büyük Rezilliği Patladı! Tansiyon Yükseldi; “Beni Erkeklere Götürüyordu!” Fuhuş Olayı Çıldırttı, Delirtti! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşananlar herkesi şok etti. Evli barklı kadın ve erkeğin yaptıkları, “Yüzyılın en büyük rezilliği” olarak değerlendirildi. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda kadının bir de “Beni erkeklere götürüyordu” demesi fuhuş olarak gösterildi. Peki, neler oluyor?