- 26 Ara 2022 - 16:31 G: 26 Ara 2022 - 16:34

Müge Anlı’nın Yüzyılın En Büyük Rezilliği Patladı! Tansiyon Yükseldi; “Beni Erkeklere Götürüyordu!” Fuhuş Olayı Çıldırttı, Delirtti! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşananlar herkesi şok etti. Evli barklı kadın ve erkeğin yaptıkları, “Yüzyılın en büyük rezilliği” olarak değerlendirildi. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda kadının bir de “Beni erkeklere götürüyordu” demesi fuhuş olarak gösterildi. Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına sevgilisi Yağmur’la katılan Ferdi Bey, eşi Hüda’yı aradığını ifade etmişti. Hüda’nın kendisini ve Yağmur’u dövdüğünü ifade eden Ferdi, ağızları açık bırakmıştı. Sadece bunlarla kalmayan Ferdi, Hüda’nın başka bir adamdan çocuk yaptığını ve terk edip gittiğini ifade etmişti. Yeni bölümde ise Hüda Hanım programa katıldı ve olay yaratacak ifadelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2022 - 16:31 Ankara- Yaşam

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