Müge Anlı’nın Yüzyılın En Büyük Rezilliği Patladı! Tansiyon Yükseldi; “Beni Erkeklere Götürüyordu!” Fuhuş Olayı Çıldırttı, Delirtti! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşananlar herkesi şok etti. Evli barklı kadın ve erkeğin yaptıkları, “Yüzyılın en büyük rezilliği” olarak değerlendirildi. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda kadının bir de “Beni erkeklere götürüyordu” demesi fuhuş olarak gösterildi. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde canlı yayına sevgilisi Yağmur’la katılan Ferdi Bey, eşi Hüda’yı aradığını ifade etmişti. Hüda’nın kendisini ve Yağmur’u dövdüğünü ifade eden Ferdi, ağızları açık bırakmıştı. Sadece bunlarla kalmayan Ferdi, Hüda’nın başka bir adamdan çocuk yaptığını ve terk edip gittiğini ifade etmişti. Yeni bölümde ise Hüda Hanım programa katıldı ve olay yaratacak ifadelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.