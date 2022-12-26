- 26 Ara 2022 - 16:49 G: 26 Ara 2022 - 16:57

Evinde Doğalgaz Kullananlara Kahreden Haber! Bundan Sonra Elleriniz Titreye Titreye Kullanacaksınız! Öyle Bir Zam Geldi Ki…

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz kullananlara kahreden bir haber geldi. Bu haberin ardından ellerinizin titreye titreye kullanacak olduğunuz zamların ardından gündem resmen birbirine girdi. Kısa süre sonra ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, gelen son zamlar ne durumda? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Sımsıcak yaz günlerini geride bırakmaya başladığımız şu günlerde zar zor geçinen vatandaş daha az faturayla nasıl ısınacağını araştırmaya başladı. Bununda nedeni her geçen gün zamlanan doğalgaz oldu. Son dönemde de sıklıkla arama motorlarına sorulan sorular arasında yer alan doğalgaz faturalarıyla ilgili gelen yeni bir zam haberleri ise ortalığı birbirine kattı. Peki, neler oluyor?

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26 Ara 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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