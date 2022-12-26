Evinde Doğalgaz Kullananlara Kahreden Haber! Bundan Sonra Elleriniz Titreye Titreye Kullanacaksınız! Öyle Bir Zam Geldi Ki…
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz kullananlara kahreden bir haber geldi. Bu haberin ardından ellerinizin titreye titreye kullanacak olduğunuz zamların ardından gündem resmen birbirine girdi. Kısa süre sonra ortalık resmen yangın yerine döndü. Peki, gelen son zamlar ne durumda? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Sımsıcak yaz günlerini geride bırakmaya başladığımız şu günlerde zar zor geçinen vatandaş daha az faturayla nasıl ısınacağını araştırmaya başladı. Bununda nedeni her geçen gün zamlanan doğalgaz oldu. Son dönemde de sıklıkla arama motorlarına sorulan sorular arasında yer alan doğalgaz faturalarıyla ilgili gelen yeni bir zam haberleri ise ortalığı birbirine kattı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.