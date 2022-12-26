Evinde Doğalgaz Kullananlara Kahreden Haber! Bundan Sonra Elleriniz Titreye Titreye Kullanacaksınız! Öyle Bir Zam Geldi Ki…

Sımsıcak yaz günlerini geride bırakmaya başladığımız şu günlerde zar zor geçinen vatandaş daha az faturayla nasıl ısınacağını araştırmaya başladı. Bununda nedeni her geçen gün zamlanan doğalgaz oldu. Son dönemde de sıklıkla arama motorlarına sorulan sorular arasında yer alan doğalgaz faturalarıyla ilgili gelen yeni bir zam haberleri ise ortalığı birbirine kattı. Peki, neler oluyor?

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