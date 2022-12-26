Cemre Baysel Külotlu Çorabını Gözlere Soktu! “Afet-i Devran!” Alevli Yorumlar Peş Peşe Geldi! Sadece 38 Dakikada Gümbürtü Yarattı…
En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde başrol olarak bulunan Cemre Baysel, yine tüm güzelliğini gösterdi. İncecik bir külotlu çorap giyen Cemre Baysel, muhteşem bacaklarını sergiledi! “Afet-i devran” yorumlarını alan Cemre Baysel, binlerce alev emojisinide aldı! Sadece 38 dakikada gümbürtü yaratan güzel oyuncuya; övgüler peş peşe geldi! İşte merak edilenler…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la muhteşem bir aşk yaşayan Cemre Baysel, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Güzeller güzeli oyuncu Cemre Baysel’in telefonda Aytaç Şaşmaz’la birbirine girdiği ve ayrılma kararı aldığı gündeme gelmişti. Baysel’in Şaşmaz’la fikir çatışması yaşadığı da iddialar arasında yerini almıştı. Güzel oyuncunun aşk acısını bir kenara bırakıp sosyal hayatına döndüğü ise karelerinden görülüyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşım nefesleri kesti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.