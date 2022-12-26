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26 Ara 2022 - 20:11

Cemre Baysel Külotlu Çorabını Gözlere Soktu! “Afet-i Devran!” Alevli Yorumlar Peş Peşe Geldi! Sadece 38 Dakikada Gümbürtü Yarattı…

En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde başrol olarak bulunan Cemre Baysel, yine tüm güzelliğini gösterdi. İncecik bir külotlu çorap giyen Cemre Baysel, muhteşem bacaklarını sergiledi! “Afet-i devran” yorumlarını alan Cemre Baysel, binlerce alev emojisinide aldı! Sadece 38 dakikada gümbürtü yaratan güzel oyuncuya; övgüler peş peşe geldi! İşte merak edilenler…