- 26 Ara 2022 - 20:11 G: 26 Ara 2022 - 20:12

Ihlamur ve Kuruyemiş Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Altın Fiyatları Daha Ucuz… Kilosunun Fiyatını Duyanların Nevri Dönüyor! Tam Tamına…

Ihlamur ve kuruyemiş fiyatlarına zam üstüne zam geldi! Altın fiyatları bile daha ucuz hale geldi. Kilosunu duyanların nevri dönüyor; ne diyeceğini şaşırıyor. Kışın vazgeçilmez içeceği ıhlamurun, yılbaşı gecelerinin ve eğlencenin ortağı kuruyemişe gelen zam, kafaları allak bullak etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Özellikle şu soğuk günlerin eşlikçisi olan ıhlamur, hastaların şifa bulduğu bir mucizevi içecek! Boğazın rahatlamasında, baş ağrısının azalmasında etkili olan ıhlamuru almak artık hayal olacak. Bunun yanı sıra yılbaşına sayılı günler kala gelen kuruyemiş zammı da alışveriş yapmak için gidenleri diplere sürükledi. Peki, güncel kuruyemiş ve ıhlamur fiyatları ne kadar oldu?

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26 Ara 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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Ihlamur ve Kuruyemiş Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Altın Fiyatları Daha Ucuz… Kilosunun Fiyatını Duyanların Nevri Dönüyor! Tam Tamına… mask
Ihlamur ve Kuruyemiş Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Altın Fiyatları Daha Ucuz… Kilosunun Fiyatını Duyanların Nevri Dönüyor! Tam Tamına…
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