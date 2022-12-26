Ihlamur ve Kuruyemiş Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! Altın Fiyatları Daha Ucuz… Kilosunun Fiyatını Duyanların Nevri Dönüyor! Tam Tamına…

Özellikle şu soğuk günlerin eşlikçisi olan ıhlamur, hastaların şifa bulduğu bir mucizevi içecek! Boğazın rahatlamasında, baş ağrısının azalmasında etkili olan ıhlamuru almak artık hayal olacak. Bunun yanı sıra yılbaşına sayılı günler kala gelen kuruyemiş zammı da alışveriş yapmak için gidenleri diplere sürükledi. Peki, güncel kuruyemiş ve ıhlamur fiyatları ne kadar oldu?

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