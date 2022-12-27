- 27 Ara 2022 - 00:55

Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Metin Yavuz Kimdir?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te artık sona doğru gelmeye başladı! İlk ceketi giyen ifşa edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem arasından sadece bir ismin ceketi giyeceği biliniyor! Peki, ifşalar doğrultusunda hangi isim ceketi giyecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Pazar akşamı olduğu gibi bu Pazar akşamında da bir isim hayallerine veda etmişti. Burak Kaya, Metin, Tolga ve Görkem arasından hayallerine veda eden isim Tolga olmuştu. Sevenlerini derinden üzen Tolga’nın ardından bu akşam ekranlara gelen bölümde ise bir yarışmacı ceketi giyecekti. Peki, neler oluyor?

Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu!

Masterchef 2023 yarışmasının 27 Aralık 2022 Pazartesi gecesi yapılan oylamada alınan puanlar şu şekilde oldu.

Metin 50 puan

Ayaz 45 Puan

Görkem 38 Puan

Burak 36 Puan

Kıvanç 21 Puan

MasterChef Türkiye'de gecenin en yüksek puanını alarak ilk ceketin sahibi Metin oldu.

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27 Ara 2022 - 00:55 Ankara- Yaşam

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