Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Metin Yavuz Kimdir?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te artık sona doğru gelmeye başladı! İlk ceketi giyen ifşa edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem arasından sadece bir ismin ceketi giyeceği biliniyor! Peki, ifşalar doğrultusunda hangi isim ceketi giyecek?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Pazar akşamı olduğu gibi bu Pazar akşamında da bir isim hayallerine veda etmişti. Burak Kaya, Metin, Tolga ve Görkem arasından hayallerine veda eden isim Tolga olmuştu. Sevenlerini derinden üzen Tolga’nın ardından bu akşam ekranlara gelen bölümde ise bir yarışmacı ceketi giyecekti. Peki, neler oluyor?
Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu!
Masterchef 2023 yarışmasının 27 Aralık 2022 Pazartesi gecesi yapılan oylamada alınan puanlar şu şekilde oldu.
Metin 50 puan
Ayaz 45 Puan
Görkem 38 Puan
Burak 36 Puan
Kıvanç 21 Puan
MasterChef Türkiye'de gecenin en yüksek puanını alarak ilk ceketin sahibi Metin oldu.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.