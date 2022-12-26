- 26 Ara 2022 - 20:26 G: 26 Ara 2022 - 20:58

Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?

Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. Youtube ekranlarını sallayıp geçen Kısmetse Olur yarışmasında resmen boğaz boğaza kavga çıktı! Yumruklar resmen havada uçuştu, kadınlar dayanamayıp artık çığlık bile atmaya başladı! Twitter ve Instagram’ın yıkılmasına neden olan Kısmetse Olur; herkesin şok içerisinde bulmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam tamına 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yeni aşklar başlarken; kavga ve kaosta baş göstermeye başlamıştı. Yayınlanan son bölümünde ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan bir kavga yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2022 - 20:26 Ankara- Yaşam

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