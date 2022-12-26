Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur yarışması, 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. Youtube ekranlarını sallayıp geçen Kısmetse Olur yarışmasında resmen boğaz boğaza kavga çıktı! Yumruklar resmen havada uçuştu, kadınlar dayanamayıp artık çığlık bile atmaya başladı! Twitter ve Instagram’ın yıkılmasına neden olan Kısmetse Olur; herkesin şok içerisinde bulmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam tamına 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yeni aşklar başlarken; kavga ve kaosta baş göstermeye başlamıştı. Yayınlanan son bölümünde ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan bir kavga yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.