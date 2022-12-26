Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?

Tam tamına 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yeni aşklar başlarken; kavga ve kaosta baş göstermeye başlamıştı. Yayınlanan son bölümünde ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan bir kavga yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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