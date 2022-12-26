- 26 Ara 2022 - 20:57 G: 26 Ara 2022 - 21:37

Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın ekranlardan yayınlandığı gündeme bomba gibi düştü. STAR TV’nin kararı vermesiyle birlikte ağızlar açık kaldı! Mide bulandıran sahnelerden sonra gelen bu hamle, “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeyi ele alan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yine heyecanının üst seviyesine geldiği Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Heyecanla ekranlara gelmesi beklenen Yalı Çapkını dizisinden gelen yayından kaldırma kararı herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2022 - 20:57 Ankara- Yaşam

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