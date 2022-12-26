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26 Ara 2022 - 20:57

Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın ekranlardan yayınlandığı gündeme bomba gibi düştü. STAR TV’nin kararı vermesiyle birlikte ağızlar açık kaldı! Mide bulandıran sahnelerden sonra gelen bu hamle, “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…