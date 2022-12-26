Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında ise dünya evine girmişti. Hadise’nin düğününden tek bir kare bile paylaşmaması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Hadise çok geçmeden bu konu hakkında; “Bunlar bizim için çok özel anlar bu yüzden paylaşmak istemedik” yorumlarında bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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