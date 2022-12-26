Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin yeni aşkı büyük şok yarattı! Kucak detayını görenlerin ise ağzı yarım metre açık kaldı. Mehmet Dinçerler’in bu karelerden sonra hayatının en büyük şokunu yaşayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında ise dünya evine girmişti. Hadise’nin düğününden tek bir kare bile paylaşmaması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Hadise çok geçmeden bu konu hakkında; “Bunlar bizim için çok özel anlar bu yüzden paylaşmak istemedik” yorumlarında bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.