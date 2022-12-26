- 26 Ara 2022 - 22:32

F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu...

Michael Schumacher, Alman bir yarış şampiyonu ve eski Formül 1 pilotudur. 2013 yılında geçirdiği bir kayak kazası sırasında ağır yaralanmış ve komaya girmiştir. Sevenlerinin sürekli sağlık durumu hakkında araştırma yapması, bu durumu popüler yapmıştır. F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? Detayları haberimizde...

Michael Schumacher, tüm zamanların en büyük Formula 1 sürücülerinden biri olarak kabul edilen emekli bir Alman yarış pilotudur. Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu, bu rekor yıllarca sürdü ve kariyeri boyunca toplam 91 Grand Prix yarışı kazandı. Schumacher, Formula 1'deki ilk çıkışını 1991'de Jordan takımıyla yaptı ve kısa sürede sporun önde gelen sürücülerinden biri haline geldi.

İlk Dünya Şampiyonasını 1994'te Benetton takımıyla kazandı ve 1996'da Ferrari'ye geçmeden önce onlarla toplam beş şampiyonluk kazandı. Schumacher, Ferrari ile beş şampiyonluk daha kazandı ve en başarılı sürücülerden biri oldu. spor tarihinde. 2012'de yarıştan emekli oldu, ancak tüm zamanların en iyilerinden biri olarak mirası devam ediyor.

F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? Detayları haberimizde...

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26 Ara 2022 - 22:32 - Spor

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F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu... mask
F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu...
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