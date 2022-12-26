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26 Ara 2022 - 22:58

Survivor Ayşe’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Minicik Eteğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Fındık Kadar Eteğinle…”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da öne çıkan isimlerden biri olmayı başarmış olan; Ayşe Yüksel’in eski hallerinden bir eser kalmadı. Yarışmadaki bakımsız görüntüsünden oldukça uzaklaşan Ayşe Yüksel’in bu hallerini görenlerin kalbi yerinden fırladı! İşte “Fındık kadar etek giymişsin” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, yorumlarla herkesi çıldırttı! İşte Ayşe Yüksel’in o kareleri…