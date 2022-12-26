Survivor Ayşe’nin O Eski Hallerinden Eser Yok! Minicik Eteğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Fındık Kadar Eteğinle…”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da öne çıkan isimlerden biri olmayı başarmış olan; Ayşe Yüksel’in eski hallerinden bir eser kalmadı. Yarışmadaki bakımsız görüntüsünden oldukça uzaklaşan Ayşe Yüksel’in bu hallerini görenlerin kalbi yerinden fırladı! İşte “Fındık kadar etek giymişsin” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, yorumlarla herkesi çıldırttı! İşte Ayşe Yüksel’in o kareleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel, milyonların kalbinde taht kurmuştu. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’a 2022 yılında da bulunan Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa gündem oldu. Survivor yarışmasındaki bakımsız hallerinden eser bırakmayan Ayşe Yüksel, minicik eteğiyle yangınları çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.