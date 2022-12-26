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26 Ara 2022 - 23:53

Esra Erol’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşını ve Eşini Barıştırmak İsterken; Arkadaşının Eşiyle Üçü Birlikte Yaşamış! “Yok Artık”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da hız kesmeden devam ediyor. Akıl almaz bir olayın ekranlara gelmesiyle seyirci yeni bir şok yaşadı. Arkadaşını ve eşini barıştırmak isterken; arkadaşının eşiyle ilişki yaşamaya başlayan isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Sizin mideniz nasıl kaldırıyor bunları” demeden yapamadı! İşte merak edilenler…