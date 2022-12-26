Esra Erol’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşını ve Eşini Barıştırmak İsterken; Arkadaşının Eşiyle Üçü Birlikte Yaşamış! “Yok Artık”
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da hız kesmeden devam ediyor. Akıl almaz bir olayın ekranlara gelmesiyle seyirci yeni bir şok yaşadı. Arkadaşını ve eşini barıştırmak isterken; arkadaşının eşiyle ilişki yaşamaya başlayan isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Sizin mideniz nasıl kaldırıyor bunları” demeden yapamadı! İşte merak edilenler…
Programa katılan gözü yaşlı Akgün Hanım; öz kızı Sevda’nın damadının en yakın arkadaşıyla kaçtığını ifade etti. Damadın yakın arkadaşı Volkan’la birlikte olduğunu ifade eden Akgül Hanım, ağızları açık bıraktı. Yayında ortaya atılan iddialarsa herkesi şok içerisinde bıraktı! Akgül Hanım, kızı Sevda’nın Tanju’yla evli olduğunu ifade etti. Kızının her boşanmak istediğin Akgül Hanım’ın devreye damadın arkadaşı Volkan’ın girdiğini ifade etti ve film bu noktada koptu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.